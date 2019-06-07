Силуанов назвал российских бизнесменов "нигилистами"

По мнению министра финансов РФ, в стране многое делается для бизнеса, но у предпринимателей всё равно "всё плохо".

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в экономике России и придерживается нигилизма в вопросах инвестиционных условий.

— Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но всё равно "всё плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть, — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее в рамках делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 было проведено голосование. Представители бизнеса выразили недовольство состоянием и перспективами российской экономики.

Силуанов напомнил, что инвестиции в РФ растут и к концу года темп их роста ускорится. А также отметил, что правительство уже разработало законопроект о защите инвестиций. По сути, это инвестиционный кодекс.