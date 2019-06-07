Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать цену на них при снижении цен на референтные лекарства и при снижении стоимости препаратов в иностранной валюте в стране производителя. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата при наступлении определённых случаев перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену, — сказано в сопроводительных документах.
При этом увеличение предельной отпускной цены на жизненно важные лекарственные препараты может происходить не чаще, чем один раз в год, а снижение в установленных законом случаях может происходить неограниченное количество раз.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в стране.
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