Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Экономический анализ предельной отпускной цены на такие препараты будет проводить федеральная антимонопольная служба.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства снижать цену на них при снижении цен на референтные лекарства и при снижении стоимости препаратов в иностранной валюте в стране производителя. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата при наступлении определённых случаев перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену, — сказано в сопроводительных документах.

При этом увеличение предельной отпускной цены на жизненно важные лекарственные препараты может происходить не чаще, чем один раз в год, а снижение в установленных законом случаях может происходить неограниченное количество раз.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в стране.