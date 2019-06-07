Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится аномальная жара

Дневная температура воздуха следующие десять дней будет составлять от 25 до 30 градусов тепла.

До конца следующей недели в Москве сохранится аномальная жара, при этом дневная температура может превысить среднесуточные показатели, характерные для этого месяца. Об этом Лайфу сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Следующие десять дней температура в столичном регионе России будет колебаться в пределах 25–30 градусов тепла. А это означает, что в самой Москве ожидается около +28...+30 градусов.

— Это значит, говорить о том, что у нас будет существенное понижение температуры, не следует. У нас, наоборот, выходные дни будут ещё более жаркие, чем сегодня, — объяснила специалист.

Напомним, что в конце недели москвичам пообещали аномальную жару. Температура в столице к воскресенью поднимется до 33 градусов тепла.

Позднякова отметила плюсы того, что летний зной пришёлся на выходные, поскольку горожане смогут не выходить из дома или выехать на дачу, "потому что для города, для рабочей ситуации это сложно".

Ранее в Гидрометцентре напомнили о мерах предосторожности при повышенной температуре воздуха, диетологи дали советы, как чувствовать себя бодрым в этот период, а врачи рассказали, как избежать теплового удара.