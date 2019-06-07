Путин упростил приём на службу по контракту в Росгвардию

Для некоторых категорий граждан приём может осуществляться без прохождения испытания, аттестации, медосвидетельствования, психологического отбора.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении приёма на службу по контракту в войска Росгвардии лиц, которые имеют специальные звания полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь приём может осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, психологического отбора. По решению главы государства, в частности, станет возможным "перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований".

Законом также регулируется вопрос присвоения специальных воинских званий сотрудникам при поступлении на военную службу, решается задача полного сохранения социальных гарантий и возможность поступить на службу сотрудникам старше 40 лет.

Росгвардия — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, который был создан 5 апреля 2016 года. Ведомство является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации, созданных на основе Внутренних войск МВД России.

Напомним, ранее стало известно имя самой красивой сотрудницы Росгвардии.