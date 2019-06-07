Путин подписал закон о "22-й кнопке" для муниципальных телеканалов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет "22-ю кнопку" за муниципальными телеканалами в сетях кабельного вещания в условиях перехода на "цифру". Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал. Порядок выбора — за правительством страны.

Среди требований к таким каналам: у них должны быть программы, освещающие вопросы местного значения. Также их сетка вещания должна содержать не менее 75% национальной продукции. Авторы законопроекта считают, что его принятие "создаст условия по обеспечению граждан РФ наиболее полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в муниципальном образовании по месту их проживания".