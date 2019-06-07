Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей и оформление диагностических карт в электронном виде. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра", что, в свою очередь, приводит к росту числа ДТП, которые обусловлены технической неисправностью автомобиля.

Обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра возлагаются на МВД. Ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы правила проведения техосмотра, установленные Правительством РФ.

Закон также предусматривает "оформление диагностической карты в виде электронного документа". Её подписывает специалист, проводивший диагностику автомобиля.

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