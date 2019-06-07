Бросившая сына в ТЦ мать-кукушка вернётся на Украину и ляжет в клинику

Не исключено, что распавшаяся из-за измены женщины семья сможет воссоединиться, на этот шаг готов её бывший супруг, но при условии, что экс-жена пройдёт курс лечения.

Бросившая в торговом центре ребёнка мать-кукушка Виктория Ш. согласилась лечь в наркологическую клинику, чтобы сохранить сына. Для этого женщина продаст свою квартиру в Новомосковске и вернётся на Украину, где живёт её бывший супруг, родная сестра и свекровь. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В Россию Виктория, её супруг Александр Ш. и сын переехали в 2016 году. Сначала они снимали жильё, затем бабушка ребёнка подарила им квартиру, и семья получила российское гражданство. Позднее глава семейства узнал, что его супруга полюбила другого, и августе 2017-го они развелись. Мужчина уехал на родину, ребёнком занимались уже бывшая жена и её мать.

О том, что с его ребёнком происходит в России, Александр Ш. узнал из новостей и немедленно выехал в Новомосковск. Там он встретился со своей бывшей женой и попросил отдать ему мальчика. Мужчина убеждён, что его экс-супруга принимает запрещённые вещества вместе со своим новым любовником, и поэтому считает, что ребёнку будет лучше с ним и бабушкой, но Виктория не согласилась отдавать сына.

Переговоры с бывшей женой привели к тому, что Александр уговорил её отправиться лечить зависимость в украинской клинике, пока мальчик поживёт у родной тёти и бабушки. Сам отец ребёнка работает за границей и может обеспечить сына всем необходимым. Мужчина даже готов восстановить семью, если бывшая жена избавится от наркомании.

Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.

На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тоскует и зовёт маму. Сама же горе-мать в интервью Лайфу назвала случившееся оплошностью.