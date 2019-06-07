В России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика в Сети. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор Group IB Илья Сачков.

— Вопреки прогнозам общий объём пиратского трафика в 2018 году увеличился всего на 10% — это самый низкий показатель по динамике за последние годы, — заявил Сачков.

В мае Лайф сообщал, что по прошествии четырёх лет после внесения поправок к антипиратскому закону Роскомнадзор заблокировал девять с половиной тысяч пиратских сайтов.

Напомним, антипиратский закон действует в России с 2013 года. В 2017 году депутаты приняли поправки о блокировке "зеркал" пиратских сайтов. Летом 2018 года Роскомнадзор сообщил об усилении борьбы с пиратством в Сети.