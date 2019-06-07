Чайка сообщил о новой независимой экспертизе по делу Калви

В рамках дела основателя Baring Vostok Майкла Калви назначена новая независимая экспертиза. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

— Были достаточные основания для возбуждения дела. Калви является акционером банка "Восточный экспресс", подконтрольные ему структуры взяли кредит на 2,5 миллиарда рублей. Когда наступил срок возвращения кредита, они, по сути, расплатились акциями, которые оценили в 600 тысяч рублей, — пояснил он на полях ПМЭФ-2019.

При этом Чайка добавил, что дело расследуется законно. Никаких сомнений у Генпрокуратуры на этот счёт нет.

Американского инвестора Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сначала его поместили в СИЗО, однако позже инвестора перевели под домашний арест.