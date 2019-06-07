Леопард-"крестница" Сигала родила двух котят в Приморье

Для пятнистой красавицы Борте, которую заметили с двумя котятами, это уже третье потомство.

Самка дальневосточного леопарда, которая несколько лет назад стала подопечной американского актёра Стивена Сигала, в очередной раз произвела на свет потомство. Об этом сообщает НСН со ссылкой на объединённую дирекцию национального парка "Земля леопарда".

Специалисты природоохранной территории рассказали, что камеры фотоловушек поймали самку леопарда с двумя маленькими котятами, следующими за ней по пятам. Для дальневосточной пятнистой хищницы это уже третье потомство, произведённое на свет.

Самка дальневосточного леопарда Leo 16F Борте, Хранителем которой является киноактер Стивен Сигал, была зафиксирована фотоловушками ФГБУ «Земля леопарда» в сопровождении двух котят. Эти детеныши стали как минимум третьим потомством хищницы

▶️ https://t.co/Yo1HVt3hVT ◀️ pic.twitter.com/260fRlP6Zj — Земля леопарда (@Leopard_land) 7 июня 2019 г.

Напомним, что молодая самка леопарда стала "крестницей" американского актёра Стивена Сигала в сентябре 2015 года во время посещения артистом Восточного экономического форума во Владивостоке. Целью его визита было сохранение диких животных Дальнего Востока.

Примечательно, что самка леопарда была названа в честь первой жены Чингисхана — королевы Борте, которая родила основателю и первому хану Монгольской империи девятерых детей. Таким образом, после очередного рождения котят хищница подтвердила, что имя ей дали подходящее.

Ранее Лайф писал о первом потомстве представительницы семейства кошачьих. В 2016 году подопечная Стивена Сигала родила сразу троих котят.