Леопард-"крестница" Сигала родила двух котят в Приморье

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Фото © Twitter / Земля леопарда‏

Для пятнистой красавицы Борте, которую заметили с двумя котятами, это уже третье потомство.

Самка дальневосточного леопарда, которая несколько лет назад стала подопечной американского актёра Стивена Сигала, в очередной раз произвела на свет потомство. Об этом сообщает НСН со ссылкой на объединённую дирекцию национального парка "Земля леопарда".

Специалисты природоохранной территории рассказали, что камеры фотоловушек поймали самку леопарда с двумя маленькими котятами, следующими за ней по пятам. Для дальневосточной пятнистой хищницы это уже третье потомство, произведённое на свет.

Напомним, что молодая самка леопарда стала "крестницей" американского актёра Стивена Сигала в сентябре 2015 года во время посещения артистом Восточного экономического форума во Владивостоке. Целью его визита было сохранение диких животных Дальнего Востока.

Примечательно, что самка леопарда была названа в честь первой жены Чингисхана — королевы Борте, которая родила основателю и первому хану Монгольской империи девятерых детей. Таким образом, после очередного рождения котят хищница подтвердила, что имя ей дали подходящее.

Ранее Лайф писал о первом потомстве представительницы семейства кошачьих. В 2016 году подопечная Стивена Сигала родила сразу троих котят.

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