Задержаны ещё трое фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

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Убитый Никита Белянкин. Фото © LIFE

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержаны ещё трое подозреваемых. Сейчас с ними ведётся оперативная работа, сообщил источник ТАСС.

По данным агентства, один из них сам явился в следственные органы, а двое были задержаны правоохранителями. Сейчас устанавливается роль каждого из них в этом резонансном преступлении.

Всего фигурантами дела стали семь человек, четверо из которых уже арестованы. Предварительно установлено, что среди отправленных в СИЗО есть и убийца Белянкина. Накануне бывшего спецназовца похоронили на Митинском кладбище.

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