В ХМАО чиновников переведут на школьное питание

В Сургуте чиновники с 1 июля перейдут на школьное питание. Об этом со ссылкой на управление документационного и информационного обеспечения городской администрации сообщает URA.RU.

Поставлять обеды в городскую администрацию будет комбинат школьного питания. Чиновники смогут лично контролировать качество блюд, так как меню для работников мэрии и учащихся будет одинаковым.

— С 1 июля все издержки по содержанию столовых, выплате заработной платы персоналу, закупке сырья и оборудования полностью понесёт муниципальное унитарное предприятие, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Переход на школьное питание позволит сэкономить семь миллионов рублей бюджетных средств, которые направят на городские нужды.

Ранее Лайф рассказывал, как мэр Казани на месяц отправил депутатов обедать в школьных столовых на 69 рублей, чтобы они лично проверили качество питания в образовательных учреждениях.