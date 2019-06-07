В мэрии Новосибирска Лайфу прокомментировали ЧП с выброшенным пассажиром трамвая

Власти утверждают, что мужчина был пьян, хотя очевидцы сообщили диспетчеру скорой помощи о симптомах инсульта.

В департаменте транспорта мэрии города Новосибирска прокомментировали скандальное видео, на котором люди выносят из трамвая № 15 неизвестного мужчину, кладут его на асфальт и уезжают, а на помощь пострадавшему приходят случайные прохожие. Отвечая на запрос Лайфа, власти сообщили, что разбором происшествия занималась специальная комиссия. Её выводы кратко сводятся к следующему: пассажир по внешним признакам был пьян и участвовал в драке.

— Уставлено, что 06 июня в 20 часов 50 минут в салоне трамвая, следовавшего по маршруту № 15, произошла драка между двумя пассажирами. На конечном остановочном пункте "Бугринская роща" пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту, –сообщили Лайфу в профильном департаменте.

Для установления меры ответственности водителя и кондуктора трамвая сейчас проводится служебная проверка.

Отметим, что, по данным портала NGS , скорую помощь пострадавшему вызвали прохожие, заподозрив у мужчины симптомы инсульта. При обращении они указали, что пострадавший предпенсионного возраста, прилично одет, но своих данных сообщить не может, поскольку находится в предобморочном состоянии. Бригада прибыла примерно через полчаса и забрала его в больницу.