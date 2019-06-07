Мутко пожелал Кокорину и Мамаеву вернуться в спорт и "пережить это всё"

Бывший министр спорта РФ уверен, что футболисты уже "сделали выводы" из своих вызывающих поступков.

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко пожелал футболистам Александр Кокорину и Павлу Мамаеву вернуться в спорт. В беседе с корреспондентом Лайфа экс-министр спорта поделился, что следит за судьбой игроков "Зенита" и "Краснодара", потому что знает обоих "долгие годы".

— Хочется им просто пожелать это всё пережить и, конечно, вернуться к карьере. Если эта способность будет у них, и желание — трудом хорошим, отдачей делу вернуть себе уважение и доверие людей, — сказал Мутко.

По словам зампреда правительства, футболисты — "яркие ребята", которые совершили "очень вызывающие поступки", поэтому наказание должно быть соразмерным. Мутко уверен, что и Кокорин, и Мамаев уже "сделали выводы".

Напомним, Павла Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, а Александра Кокорина — к полутора годам. По мнению правозащитников, в колонии спортсмены могут работать тренерами.