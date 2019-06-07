Тучи мух атаковали людей на Урале из-за свалки куриного помёта — видео

На поле выброшены дохлые курицы и цыплята, кишки и прочие ужасы, там появились миллионы личинок насекомых.

Жители посёлков Лазоревый и Дружинино в Свердловской области страдают из-за нашествия мух. Полчища насекомых появились после того, как птицефабрика "Среднеуральская" стала свозить к посёлкам куриный помёт, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

— Мы задыхаемся от нашествия мух! Мы живём, как на помойке. Окна не открыть, на улицу не выйти, бельё не развесить. Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах — всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух, — жалуются местные жители.

По их словам, в посёлках из-за куриного помёта стоит невыносимая вонь. Люди утверждают, что на поле также выброшены дохлые курицы, цыплята, кишки, — там уже появились миллионы личинок насекомых.

Как сообщили в областном СУ СК РФ, по факту обнаружения несанкционированной свалки куриного помёта возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. В настоящее время проводятся исследования, которые помогут установить точный ущерб, причинённый окружающей среде.