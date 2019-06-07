Адвокат Калви заявил, что инвестор не посетит ПМЭФ-2019

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, скорее всего, не посетит Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Савочкин.

Калви выразил сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам, — приводит слова Савочкина ТАСС.

Американского инвестора Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сначала его поместили в СИЗО, однако позже инвестора перевели под домашний арест. Сегодня генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о новой независимой экспертизе по делу Калви.

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