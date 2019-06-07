Врач из Тюмени спас ребёнка на борту самолёта

Из-за сильного спазма и сужения стенок бронхов малыш начал задыхаться и кашлять.

Хирург тюменской областной клинической больницы спас маленького ребёнка на борту самолёта, следовавшего рейсом из Антальи в Тюмень. Об этом сообщает местный новостной портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения ГБУЗ ТО "ОКБ № 2".

Инцидент произошёл накануне, 6 июня, когда авиалайнер уже шёл на снижение. Двухлетний пассажир вдруг начал сильно кашлять и задыхаться, после чего его кожа посинела. Тем временем командир воздушного судна сообщил по громкой связи, что ребёнку требуется медицинская помощь, и спросил, есть ли на борту самолёта врачи.

Помочь маленькому больному вызвался челюстно-лицевой хирург ОКБ № 2 Александр Маринин. Он диагностировал у малыша бронхоспазм, который сопровождается резким сужением дыхательных путей, в связи с чем поступление кислорода затрудняется, что может привести к гибели клеток головного мозга и сбою в работе человеческого организма.

С помощью препаратов и средств из экстренной аптечки врач оказал ребёнку первую медицинскую помощь и находился рядом с пациентом во время посадки.

— Чтобы из-за разницы давления юному тюменцу не стало хуже, экипаж принёс ребёнку кислородный баллон с маской и создал максимально возможные в такой ситуации комфортные условия, — цитирует издание представителя пресс-службы.

После приземления ребёнка передали бригаде скорой помощи и отвезли в один из стационаров Тюмени. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

Ранее Лайф писал о другом спасении на борту самолёта. Тогда жизнь пассажиру спас врач академии ФК "Динамо".