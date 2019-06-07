Мантуров: Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в этом году

Ранее сообщалось, что полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть запущены уже в октябре текущего года.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с египетским коллегой — министром торговли Амр Нассаром на полях форума в Петербурге. Речь шла о двустороннем сотрудничестве, а в частности, возможности запуска чартерных рейсов между странами и поставку Египту российских самолетов. Мантуров выразил мнение, что договоренности могут вступить в силу уже в этом году.

— Как только будут запущены чартерные рейсы, мы вернемся уже к предметному обсуждению поставок нашей авиационной техники. Когда это конкретно случится — сказать тяжело, но рассчитываем что в этом году, — проинформировал он журналистов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в 2015 году над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург лайнера находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Год назад после проведения ряда проверок Россия возобновила прямое авиационное сообщение с Египтом, но вылететь в Каир пока можно только регулярными рейсами. Ранее сообщалось, что полёты чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут быть возобновлены уже в октябре текущего года.