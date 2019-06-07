Трое рабочих утонули в ёмкости с навозом под Калугой

По одной из версий следствия, работники могли отравиться газами или получить электротравму.

Трое работников сельхозпредприятия "Калужская Нива" в деревне Подборки Козельского района утонули в навозе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Накануне рабочие откачивали навоз из ёмкостей для его переработки и упали в них. Выбраться наружу им уже не удалось.

Уточняется, что на месте происшествия использовалось электрооборудование. В частности, электронасос, который следователи уже изъяли.

— Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма, — сообщает следственное управление.