Жаров поддержал BadComedian: С удовольствием смотрю его обзоры

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что смотрит канал блогера Евгения Баженова BadComedian и надеется, что он продолжит работу. Об этом руководитель ведомства рассказал в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

— Я с удовольствием смотрю BadComedian, он весёлый парень, даёт интересные комментарии, поэтому надеюсь, что они договорятся, он не пострадает, — сказал Жаров.

Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz предъявила иск на один миллион рублей блогеру Евгению Баженову за обзор фильма "За гранью реальности" — и теперь канал BadComedian может закрыться.

Реакция рынка оказалась неожиданной. Блогера поддержали не только его зрители и пользователи соцсетей в целом, но и представители киноиндустрии. А, например, Тина Канделаки предложила купить его канал, чтобы покрыть издержки.