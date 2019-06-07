На Камчатке медведь "без пропуска" прошёл через КПП аэропорта — видео

Местных жителей и гостей края призвали соблюдать осторожность из-за появления хищника.

На Камчатке медведь "без пропуска" прошёл через КПП у служебной стоянки аэропорта и направился в сторону автозаправки. Об этом рассказали местные жители.

— Информация о медведе-жаворонке, бродящем утром в районе аэропорта, поступила на пульт диспетчера единой дежурной диспетчерской службы, — рассказали в Администрации Елизовского муниципального района.

Из-за появления медведя жителей края и туристов призвали соблюдать меры осторожности.

На Камчатке хищники нередко выходят к людям. В мае медведь-воришка украл у туристов всю еду, а другой медвежонок проучил туриста, который хотел с ним поиграть.