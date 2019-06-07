Путин заявил, что глобальная торговля перестала быть двигателем экономики

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Фото © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый ещё не заработал.

Новый двигатель в виде суперсовременных технологий проходит отладку. Мировая экономика вошла в растущую роль протекционизма, — пояснил глава государства.

Кроме того, лидер страны отметил, что существующая модель мировых экономических отношений находится в кризисе, несмотря на рост.

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