Путин рассказал о попытках стран "торпедировать" проект "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" пытаются торпедировать страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

— Это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать, — пояснил глава государства.

"Северный поток — 2" призван повысить энергетическую безопасность Европы и создать новые рабочие места, что полностью отвечает нацинтересам всех стран — участниц проекта.

Как уже сообщал Лайф, проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от РФ до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.