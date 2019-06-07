Путин заявил, что модель господства США приведёт к "боям без правил"

Президент России Владимир Путин предупредил, что распространяемая США модель их господства может привести к бесконечным конфликтам. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер с сожалением констатировал, что Соединённые Штаты распространяют свою юрисдикцию на весь мир и такая модель "противоречит логике нормального межгосударственного общения" и не отвечает задачам будущего.

— Навязываемая США модель их господства — это путь к бесконечным конфликтам, войнам, не только торговым, это бои без правил "всех против всех", — сказал российский лидер.

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил, что компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка, и сравнил эти действия с "технологической войной".