Гаджет раздора. Как Samsung подвинула Xiaomi на рынке фитнес-браслетов

Весной 2019-го Samsung представили субфлагманские часы Galaxy Watch Active, гибрид Galaxy Fit и бюджетный браслет Galaxy Fit е. Умные устройства, которые могут хорошо продаваться на рынке носимой электроники. Лайф делится впечатлениями о каждой из новинок.

Galaxy Watch Active

Малоинтуитивное меню, плохой отклик сенсорного экрана, слабая батарейка и гора загадочных функций — это первое и второе впечатление от Galaxy Watch Active. А, да, новенький, из коробки, ремешок начал облезать через несколько дней постоянного ношения часов.

Строго говоря, после такого вступления добавлять что-то к теме конкретно часов не хочется. Samsung умеет делать смартфоны, умеет делать холодильники, автомобили, огромные корабли, телевизоры и, к сожалению, не умеет делать ремешки для часов. С ними всё плохо. И с самими часами, как минимум этими, всё тоже не слишком.

Несколько раз разрешение экрана менялось, и становилось понятно, что ПО воспринимает экран часов как вынужденную замену смартфону. То есть перед глазами был не полноценный циферблат, а его часть, остальная часть информации оставалась где-то на воображаемом экране, недоступном пользователю.

Сопряжение часов с iPhone. Да нет, там тоже всё не так. Противостояние Samsung и Apple сделало приложения производителей друг у друга неудобоваримыми и, честно говоря, кривыми и сырыми. Нет никакого удовольствия управлять часами со смартфона, сами часы мучительно долго сопрягаются со смартфоном и настолько с ним рассинхронизированы, что даже время в часах отстаёт на минуту от времени в смартфоне.

Справедливости ради стоит отметить, что приложения Apple на смартфонах Samsung у вашего слуги также всегда работали плохо. В общем, настолько, что пользоваться ими не хотелось.

Что хорошего? Влагозащищённость. Бегаете вы под дождём или моете посуду — за часы можно не переживать, всё будет хорошо.

Дизайн — аккуратные, слишком небольшие для мужчины, но оптимальные для женщины. Циферблатов на выбор предлагается очень немного. Захотите больше, нужно будет сначала претерпеть некоторые неудобства, потому что придётся завести аккаунт в экосистеме Samsung и лишь после этого погрузиться в дебри бесплатных библиотек (забегая вперёд, заметим, что автору было слишком лень проявлять инициативу). В результате часы раздражают скудостью выбора оформления. Ну, правда, десять тем на выбор с часами, которые не все хотят везде подключать и регистрировать.

Резюме неутешительное. Часы несовместимы с продукцией Apple, в комплекте одно беспроводное зарядное устройство, если вы разрядились на работе, а зарядка осталась дома, вы просто остались без часов. Ремешок сразу же нуждается в замене из-за мгновенной изнашиваемости. Приложения, даже WhatsApp, с трудом получают собственную визуализацию, чаще это просто алерт о каком-то событии, так же с YouTube и рядом других приложений.

P.S. Есть важный плюс — когда у меня неожиданно скакнул пульс, часы укололи разрядом тока и привлекли внимание владельца, пульс успокоился — часы успокоились тоже. Так что для контроля за пульсом и его показаниями, а также как фитнес-трекер часы могут подойти. Но лучше выбрать в таком случае обычный фитнес-трекер, о чём речь пойдёт ниже.

Galaxy Fit

Galaxy Fit — не самая дешёвая модель, но выглядит она далеко не премиально. Хотя, вероятно, если бы у нас оказалась чёрная версия, вывод был бы иным. Дело в том, что у трекера с белым ремнём вычислительный блок спрятан в корпусе из двух сегментов: серебристый верх и чёрный низ. Тогда как чёрная версия полностью чёрная и выглядит солиднее. Силиконовый ремешок тактильно очень приятный, но довольно маркий. Качество сборки хорошее. Сразу же отметим, что модель имеет защиту от влаги: с Fit можно не только в душ, но и в бассейн.

Органов управления у Galaxy Fit два: кнопка и 0,95-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей. Он цветной и очень яркий. Настолько, что на нём всё видно даже солнечным днём. Но есть и минус. Так как Fit не оборудован датчиком освещения, у него нет авторегулировки яркости. В темноте выставленная днём яркость на максимум может ослепить. А днём притушенный экран не станет сам ярким.

Под "капотом" — процессор MCU COrtex M33F и 2 ГБ оперативной памяти. Для функций трекера этого хватает с головой. Из датчиков: пульсометр, акселерометр, гироскоп и NFC (для зарядки). Аккумулятор на 120 мАч. Один заряд можно растянуть на четыре-пять дней, если пульсометр будет работать не перманентно. К зарядной станции часы крепятся посредством магнита. На полную зарядку уходит примерно час-полтора.

Fit можно использовать автономно, но для первичной настройки всё равно потребуются смартфон и специальное приложение Galaxy Wearable. Со смартфона в часы можно добавить до 12 виджетов, которые отображают разной степени важности информацию: уровень стресса, стадии упражнений, пульс и не только. Кроме того, часы отображают уведомления со смартфона. Есть возможность отвечать заготовленными репликами: "Ок", "Не хочу", "О боже!" — и так далее. Циферблатов много. Они разделены на пять категорий: какие-то очень информативные и больше подходят для тренировок, другие — для повседневного ношения.

Samsung настаивает, что Galaxy Fit — это универсальный гаджет, гибрид смарт-часов и фитнес-браслета. Мол, для спорта держите разнообразные метрики вроде счётчика калорий и датчика сердцебиения, а также сервис Samsung Health с почти сотней заготовленных активностей. А для повседнева — красивые циферблаты, трекинги стресса и сна. И, нам кажется, на базовом уровне Fit способны удовлетворить обе аудитории. Но профессиональным спортсменам наверняка не хватит GPS. Ну а деловые люди едва ли наденут этот браслет с деловым костюмом. Если потенциальный покупатель этого гаджета между этими крайностями, ему, вероятно, стоит приглядеться к Fit за почти 7000 рублей. Это дороговато, поскольку, например, есть Honor Band 4, который со своими нюансами, но значительно доступнее.

Galaxy Fit e

Внешне Fit e сильно напоминает Mi Band 3. Это резиновый браслет, в котором спрятана "умная" капсула с защитой от воды. Модуль, как и в случае с Mi Band, выдавливается. И если в трекере из Поднебесной это сделано в том числе и для смены ремешка, то здесь это пригодится только для зарядки. Дело в том, что у Fit е капсула и браслет одного цвета. Поэтому с неродным браслетом умный блок будет смотреться аляповато. Но неоспоримым преимуществом Fit e перед Xiaomi является фирменная застёжка, которая прячет свободную часть ремешка внутрь, к руке.

Экран Fit e — 0,74-дюймовый, монохромный и не сенсорный. За счёт акселерометра девайс реагирует только на постукивания. Два тапа — разбудить девайс, один — сменить экран. Сенсорный Mi Band в этом плане выигрывает. У Fit e нет кнопок, и это иногда неудобно. Например, в обычном Fit на кнопку можно запрограммировать начало тренировки, а в случае с младшей версией приходится полагаться на алгоритмы. Впрочем, Xiaomi и вовсе включает тренировки только через смартфон.

Из датчиков есть только монитор сердечного ритма и акселерометр. Гироскопа нет. Как следствие, пул активностей меньше, чем у Fit. Аккумулятор здесь тоже скромнее: на 70 мАч. Его можно растянуть на четыре дня, если выключать пульсометр, когда он не нужен. Здесь, конечно, победа за Xiaomi, который без розетки работает неделю. Заряжаются Fit e от приспособления с контактной базой. На полную "заправку" уходит не больше двух часов.

С приложения-компаньона, как и в случае со старшей версией, в часы можно отправлять виджеты и циферблаты. Но их гораздо меньше: например, в Fit e нет показателя стресса. Fit e отображают уведомления с телефона (звонки, сообщения, календарь), но из-за разрешения экрана видно только имя отправителя. Mi Band же справляется и с текстами.

В целом Galaxy Fit e вполне тянут на роль конкурента Mi Band 3. Правда, как и всегда, выбор между этими девайсами придётся делать исходя из приоритетов. Если нужна большая автономность, то Xiaomi. Если более продвинутые фитнес-функции, то Samsung. Разумеется, повлияет на выбор и разница в цене. Fit е стоят почти 3000 рублей, тогда как китаец в 1,5–2 раза дешевле.