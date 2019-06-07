Путин рассказал об указе о нацстратегии в области искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Российский лидер поручил правительству наладить партнёрство крупных компаний с государством в этой области.

Глава государства считает, что властелином мира будет тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и рассказал о гражданстве РФ для иностранцев, занятых в этой области.