Путин рассказал об указе о нацстратегии в области искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.
Российский лидер поручил правительству наладить партнёрство крупных компаний с государством в этой области.
Глава государства считает, что властелином мира будет тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта.
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и рассказал о гражданстве РФ для иностранцев, занятых в этой области.
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