Путин рассказал об указе о нацстратегии в области искусственного интеллекта

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Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Российский лидер поручил правительству наладить партнёрство крупных компаний с государством в этой области.

Глава государства считает, что властелином мира будет тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и рассказал о гражданстве РФ для иностранцев, занятых в этой области.

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