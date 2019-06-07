Путин призвал оградить от санкций товары первой необходимости

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Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил о важности оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций. Об этом глава государства сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Нужно исходить из сложившихся ситуаций и реальных проблем, реально смотреть на то, что происходит в мире, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что речь идёт о тех направлениях, которые важны для здоровья миллионов или даже миллиардов людей, для всей планеты.

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