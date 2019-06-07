Путин рассказал о развитии платформы "Россия – страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что платформа "Россия — страна возможностей" станет прозрачнее и эффективнее.

— Проходящие в ее (платформы "Россия — страна возможностей) рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов. Для участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018-2019 годах он охватил свыше миллиона 600 тысяч человек. Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, — сказал глава государства.

Он пояснил, что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в науку, госуправление и бизнес, тем успешнее будут решаться задачи развития и тем выше будет глобальная конкурентоспособность России.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что в августе пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение, технологии композитов, квантовые технологии.

— Я желаю нашей команде и всем командам успехов, — подытожил президент.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.