Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал русского писателя Фёдора Достоевского, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский: "Красота спасёт мир". Сохранять красоту для внуков и правнуков — в этом же славная миссия людей нашего поколения, — заявил Си Цзиньпин.

Накануне студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подарили президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину картины собственного написания с пейзажами двух стран.