Путин назвал регионы, победившие в национальном рейтинге инвестиций

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ назвал регионы, которые победили в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Лидер страны отметил, что в этих городах и областях зафиксирован рост здорового соперничества за предпринимателя и инвестиции, а также повышена эффективность управленческих команд.

— Хочу назвать и поздравить победителей рейтинга 2019 года. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург, — пояснил президент.

По динамике улучшения можно отметить Якутию, Приморский край, Самарскую область, Крым, Северную Осетию, Пермский край, Нижегородскую область, Удмуртию, Ивановскую и Новгородскую области.