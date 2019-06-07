Путин указал на избыточное вторжение правоохранителей в работу компаний

Проблему решит реформа в сфере контрольно-надзорной деятельности, которую проведут до 2021 года.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметил избыточное вторжение правоохранительных органов в работу компаний.

— В первую очередь это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы. Необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компании, — сказал Путин.

Власти уже решают проблему — с этого года запущена масштабная реформа в сфере контрольно-надзорной деятельности. Так, с 1 января 2021 года прекратит действовать прежняя нормативно-правовая база. Будет исключено дублирование полномочий госорганов и ограничены основания для внеплановых проверок.

Также отметим, что министр финансов Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2019, обвинил российских предпринимателей в нигилизме.