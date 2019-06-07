Бондарчук пожаловался на цену съёмок на Кубани: Жемчужина, но очень дорогая

Фёдор Бондарчук объяснил, почему российские режиссёры нечасто снимают кино на территории России, особенно в Краснодарском крае, который славится красивой природой. По его словам, компании и деятели кино хотят снимать свои ленты на Кубани, однако из-за высокой стоимости съёмок в этом регионе им приходится делать выбор в пользу заграницы.

— Вы [чиновники] нам не нужны! Нам нужна ваша природа, ваши прекрасные люди... Создайте нам условия... В Краснодарском крае мы вынуждены снимать из-за красот. Мы вынуждены, потому что у вас очень дорого, у вас в слогане написано: "Жемчужина Краснодарского края". Действительно, жемчужина, но очень дорогая, — посетовал Бондарчук на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что пока единственная работающая в этом плане территория — это Москва, хотя там гораздо сложнее организовать съёмки, так как часто они сопровождаются перекрытиями улиц и дорог.