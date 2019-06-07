Си Цзиньпин процитировал советскую песню, рассказывая о прогулке с Путиным

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время прогулки по Санкт-Петербургу. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за интересный рассказ о Санкт-Петербурге.

Вчера, после обеда, мы с президентом Путиным покатались на корабле по Неве. Интересный рассказ его об истории, культуре вашей страны, этого города очень меня восхитил, — заявил председатель КНР, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60683" target="_blank">Kremlin.ru</a></p>

После этого Си Цзиньпин сорвал аплодисменты зала, процитировав "Вечернюю песню" советского композитора Василия Соловьёва-Седова, которую исполняли Марк Бернес и Георг Отс.

Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, — сказал председатель КНР.

Он отметил, что сыгранная Путиным на рояле в мае 2017 года песня убедительно показывает, какое особенное место занимает Санкт-Петербург в душе российского народа.

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