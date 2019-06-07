Сельянов о проектах HBO: Половина – полное ***, другую можно посмотреть под пиво

Режиссёр также признался, что рад тому, что американцы сняли сериал про Чернобыль, но его ещё не посмотрел.

Режиссёр Сергей Сельянов в беседе с Лайфом раскритиковал часть проектов американской компании HBO. По его словам, одну часть из них полностью смотреть невозможно, ещё одну — только "под пивко".

— Вы берёте мегахит. У HBO тоже получается 10 процентов из всего, что они делают, они выходят в топы... Девять из десяти других... Половина из этих девяти — это полное дерьмо, и вторая половина — ну да, посмотреть можно под пивко или попкорн, — сказал Сельянов.

В то же время режиссёр отметил, что рад тому, что HBO сняла сериал про Чернобыль.

— Я прям рад, потому что до сих пор внимание западных и восточных коллег ограничивалось двумя фигурами, которым можно ставить памятник на территории киностудии, — Екатерина II и Распутин, — рассказал он.

Сельянов признался, что не смотрел американский сериал, но посмотрит, когда будет время. В то же время он добавил, что в России сейчас снимается фильм про Чернобыль, он видел некоторые сценарии и отверг позицию про то, что российские кинопроизводители не умеют снимать фильмы.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что обижаться на создателей популярного сериала "Чернобыль" не за что, хотя американцы первыми рассказали об аварии на ЧАЭС в формате сериала.