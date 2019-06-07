Путин сравнил РФ с умной обезьяной, говоря о схватке за экономическое первенство

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил тарифную войну как борьбу глобализации и антиглобализации.

Президент РФ Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о месте России в схватке за экономическое первенство.

— У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится, — сказал глава государства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что китайская сторона будет последовательно выступать твёрдым сторонником экономической глобализации и создавать благоприятную среду для конкуренции.