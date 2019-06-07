МВД проверяет задержанного журналиста "Медузы" на связь с наркогруппировкой

Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова и наркогруппировки. В ведомстве добавили, что при операции по пресечению деятельности банды был сделан ряд снимков с наркотическими средствами. При этом на официальном сайте полиции выложена только одна фотография, которая была снята в квартире корреспондента.

— Остальные фотографии, размещённые сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связи с которой проверяется задержанный, — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

На самом деле именно эта фотография была сделана в квартире Голунова.

Стоит отметить, что начальник столичного главка полиции Олег Баранов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении задержанного журналиста.