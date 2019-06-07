Путин рассчитывает на прозрачное следствие по делу Калви

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с американским инвестором и основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви, которому предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
— Ему (Майклу Калви. — Прим. Лайфа) инкриминируют хищение 2,5 миллиарда (рублей. — Прим. Лайфа). Некоторые утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы. И у нас есть судебная система. Рассчитываю, что всё будет сделано прозрачно. И будут приняты справедливые законные решения. Мы самым внимательным образом будем за этим следить, — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Ранее надежду на скорейшее решение ситуации с Калви выразил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО и отправил под домашний арест.
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