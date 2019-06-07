Путин об уголовных делах против бизнесменов: Не воруй, и дело с концом

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уголовные дела, возбужденные в отношении бизнесменов. Глава государства напомнил одну из заповедей Библии "не укради".
— Если ему (Майклу Калви) инкриминируют похищение 2,5 миллиардов, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение — вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего: не воруй, веди себя прилично — и дело с концом, — подытожил лидер РФ на пленарном заседании ПМЭФ.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени