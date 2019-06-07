В российских поездах появятся бизнес- и комфорткласс

Основное различие между классами будет заключаться в уровне комфорта и наборе предоставляемых услуг.

В 2020 году в российских поездах будут введены четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на заместителя гендиректора Федеральной пассажирской компании, дочерней компании ОАО "РЖД", Марину Жегулину.

Она пояснила, что переход на новую систему был анонсирован ещё летом прошлого года. Тогда была опубликована информация о планах разделить поезда на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд".

"Дневной экспресс" будет предлагать поездки до шести часов на расстояния до 600 километров, "ночной" — на расстояние 1,2–1,5 тысячи километров, "традиционный" — на дальние расстояния более чем на 12 часов, а "туристический" — на поездки более суток.

При этом ко всем из четырёх видов поездов будет применяться четырёхклассовая система обслуживания.

— Основное различие между классами обслуживания будет заключаться в эргономике пассажирского пространства в поезде и наборе сервисов, включённых в цену билета, — добавила Жегулина.

В частности, бизнес-класс — это путешествие с премиальными удобствами и полным сервисом гостиничного уровня, класс комфорт — достаточный набор услуг для комфортной поездки, экономкласс — вариант бюджетный, но с возможностью получить дополнительные услуги, он будет представлен в плацкартных вагонах последнего поколения и вагонах с местами для сидения, а класс эконом бюджет — это вариант без сервисов.

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