Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

— Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорам. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать, — пояснил президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ.

Как уже сообщал Лайф, 20 мая Зеленский официально стал президентом Украины. При этом он говорил, что пока не готов вести диалог с Россией и называл нашу страну "агрессором".