Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорам. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать, — пояснил президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ.

Как уже сообщал Лайф, 20 мая Зеленский официально стал президентом Украины. При этом он говорил, что пока не готов вести диалог с Россией и называл нашу страну "агрессором".

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