Путин о президентстве Зеленского: Одно дело — кого-то играть, другое дело — быть

Российский лидер подчеркнул, что у президента Украины может не хватать опыта в политике.

Президент России Владимир Путин назвал "хорошим актёром" своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

— Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист, в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актёр, — сказал Путин, с улыбкой отметив, что говорит серьёзно.

Российский лидер добавил, что у Зеленского может не хватать опыта в политике, но отметил, что опыт — дело наживное.

— Одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то, — заявил глава государства.

— Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборной речи говорил одно, потом — другое. Поживём — увидим, — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским, и рассказал, почему не поздравил его с победой на выборах президента Украины.