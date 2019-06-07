Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпином до полуночи

По словам главы государства, это показывает то, что у России и Китая большая двусторонняя повестка.

Президент России Владимир Путин рассказал, что они вместе с китайским лидером Си Цзиньпином накануне засиделись за беседой в Санкт-Петербурге. Главы двух государств закончили общение в 00:00 по Москве, в Пекине в это время было уже четыре утра.

— У нас действительно сложились с президентом Си Цзиньпином личные очень добрые отношения. Мы вчера с ним очень долго были вместе, обсуждали разные совершенно вопросы, — сказал российский лидер.

По словам Путина, ему было о чём поговорить с Си Цзиньпином. Как отметил глава государства, это показывает то, что у России и Китая большая двусторонняя повестка.

— Потом я уже сказал: я должен перед вами извиниться, отпустить уже... Хозяева так с гостями не поступают, — добавил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за интересный рассказ о Санкт-Петербурге.