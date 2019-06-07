Путин: Зеленский пока себя никак не проявил

Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, заявил российский лидер Владимир Путин. Он отметил противоречивость заявлений избранного главы Незалежной.

— Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживём — увидим, посмотрим, — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

При этом лидер страны отметил, что пока нельзя говорить, что Зеленский всё испортил своими высказываниями.