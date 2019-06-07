В Подмосковье задержали мужчину, от которого забеременела 11-летняя девочка

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщается на официальном сайте Главного областного следственного управления СК РФ.
Инцидент произошёл в подмосковном городе Лыткарино. По данным следствия, 46-летний выходец из Узбекистана с июня 2018-го по январь 2019 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетней подруги своей дочери.
Как сообщал Лайф, в полицию с заявлением обратилась мать школьницы. Сейчас девочка находится на 21–23-й неделе беременности.
В настоящий момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинений. Мера пресечения будет избрана ему позднее.
Ранее Лайф писал, что несовершеннолетняя победительница конкурсов красоты и вице-мисс "Юная красавица Подмосковья" стала жертвой изнасилования в подъезде дома.
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