Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

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Фото © AP Photo / Francisco Seco

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Об этом стало известно из соответствующего сообщения для прессы.

Мэй будет оставаться премьер-министром Соединённого Королевства до момента избрания её преемника, имя которого, как ожидается, станет известно в июле.

О скорой отставке Тереза Мэй объявила в конце мая. Говоря об уходе с поста лидера Консервативной партии, политик расплакалась, после чего спешно покинула пресс-конференцию.

Ранее Лайф рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поиронизировала над отставкой Терезы Мэй.

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