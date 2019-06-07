Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Об этом стало известно из соответствующего сообщения для прессы.

Мэй будет оставаться премьер-министром Соединённого Королевства до момента избрания её преемника, имя которого, как ожидается, станет известно в июле.

Theresa May has resigned as Conservative leader. A whimper at the end of a failed premiership. pic.twitter.com/s280Acrn6h — Lewis Goodall (@lewis_goodall) 7 июня 2019 г.

О скорой отставке Тереза Мэй объявила в конце мая. Говоря об уходе с поста лидера Консервативной партии, политик расплакалась, после чего спешно покинула пресс-конференцию.

Ранее Лайф рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поиронизировала над отставкой Терезы Мэй.