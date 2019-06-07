Экс-сотрудница МВД объяснила Лайфу, чему посвятила откровенные фото

Девушка добавила, что не стала бы выкладывать провокационные снимки, если бы оставалась сотрудницей полиции.

Экс-сотрудница МВД Виктория Сорокина, которую затравили в соцсетях за откровенные фото, рассказала Лайфу, что относится к ситуации спокойно. По словам девушки, она интересуется защитой прав женщин и некоторые её фотографии посвящены очень серьёзным темам, однако никто из критиков этого не заметил.

Напомним, скандал разразился после того, как в группе "Омбудсмен полиции" появились откровенные фото бывшей сотрудницы МВД. В подписи под фото 23-летняя девушка затронула тему о запрете абортов, но на это никто не обратил внимания. В комментариях Вику подвергли жёсткой критике, посчитав, что такие фото — позор для офицера.

— Эти фото (с голой грудью) были приурочены к ситуации с запретом абортов в Алабаме. Я сделала это, как Эмили Ратаковски, у неё тоже есть подобные фотографии. Никто даже не обратил внимания на цветок на фото, а ведь он символизирует мужское и женское начало. Этим фото я хотела передать информацию, что каждый должен иметь право делать что хочет, — рассказала Лайфу девушка.

Виктория рассказывает, что всю жизнь хотела заниматься юриспруденцией и защищала диплом по теме международной защиты прав женщин. Сейчас она оставила службу в МВД, поэтому к критике людей относится спокойно.

Девушка живёт в Дании, где работает в международной организации. Она знает английский, французский и испанский языки и получает второе высшее образование в области психологии.