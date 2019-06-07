Эндокринолог подтвердила опасность регулярных тренировок для женщин

Всем, кто занимается спортом, нужно обязательно сдавать анализы на биохимические показатели крови.

Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов Ольга Рождественская в беседе с Лайфом подтвердила выводы исследователей из Университета Западной Австралии об опасности регулярных тренировок для женщин. По её словам, занятия большим спортом ведут к ухудшению общего состояния здоровья.

— Регулярный спорт, именно силовые тренировки, изнуряющие тренировки, не то, что три раза в неделю, а ежедневные, то, что мы называем большой спорт, — он ведёт к ухудшению общего состояния здоровья. Мы уже давно знаем, что у спортсменок большого спорта часто бывают жалобы на репродуктивное здоровье, — рассказывает Рождественская.

Врач отметила, что это всё происходит из-за нарушений, связанных с микроэлементами. Например, женщины, которые регулярно занимаются спортом, могут столкнуться с дефицитом железа и цинка.

— Я бы рекомендовала всем, кто занимается спортом, сдавать обязательно анализы на биохимические показатели крови на железо и анализ волос на микроэлементы. Там мы более тщательно посмотрим, каких микроэлементов не хватает, чтобы это как-то корректировать, — резюмировала она.

Ранее исследователи из Университета Западной Австралии заявили, что у 35% женщин, регулярно занимающихся спортом, наблюдается дефицит железа.