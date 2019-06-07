BMW отзывает в России более 300 авто из-за проблемы с подушками безопасности

Если специалисты обнаружат брак, автомобиль бесплатно отремонтируют в дилерском центре.

Компания BMW отзывает в РФ 315 автомобилей модели X7 (G07). Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

У автомобилей, проданных с апреля по май 2019 года, при аварии может не полностью раскрыться подушка безопасности. Всё из-за того, что левая и/или правая головные подушки безопасности в области центральной стойки, возможно, неправильно установлены.

Автовладельцам необходимо приехать в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Официальный представитель автопроизводителя — "БМВ Русланд трейдинг" оповестит всех, кто попадает под отзыв.

Несколько дней назад свои машины отозвал на ремонт "АвтоВАЗ". У девяти стен Lada XRay, возможно, повреждён сварной шов вала электромеханического усилителя рулевого управления.