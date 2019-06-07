Пушилин заявил о готовности к конструктивному диалогу с Зеленским

По словам руководителя республики, без прямого диалога решения конфликта просто не будет.

ДНР и ЛНР готовы к конструктивному диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но встреча ради встречи не имеет смысла. Об этом Лайфу в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Мы всегда были за диалог. Диалог должен быть конструктивным, встреча ради встречи, по-моему, не имеет смысла, — заявил Пушилин.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча украинского лидера с руководством ДНР и ЛНР, Пушилин заявил, что опираться стоит "на минскую площадку" и в рамках подгрупп контактной группы в Минске обсуждать первоочередные вопросы.

— Без прямого диалога решения конфликта просто не будет, — отметил глава ДНР.

Кроме того, лидер республики отметил, что посмотрел несколько отрывков сериала "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играет роль президента Украины.

— Очевидно, что на данный момент ему (Зеленскому. — Прим. ред.) актёром удаётся быть лучше, — резюмировал Пушилин.

Ранее президент России подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским, и рассказал, почему не поздравил его с победой на выборах президента Украины.