На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко в видеозаписи, опубликованной на его официальной странице в "Фейсбуке".

По его словам, Генпрокуратура завела сразу три уголовных производства, среди которых числится дело о возможном снятии экономической блокады на территории Донбасса, дело в связи с призывами к запрету украинским военным открывать ответный огонь, а также дело в отношении приготовления к "финансированию терроризма".

— Лично зарегистрировал дело по факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершённых с целью финансового или материального обеспечения террористической группы по предварительному сговору с группой лиц, — пояснил Луценко.

Ранее Лайф писал, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса. При этом бывший глава Незалежной Пётр Порошенко осудил намерение украинской делегации обсудить данный вопрос.